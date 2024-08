Nuova BMW M5 Touring 2025 | debutto a Pebble Beach FOTO

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di giovedì 1 agosto 2024) Dopo un’anticipazione del mese scorso, BMW ha confermato i piani per svelare la potentissima BMW M5. L’auto verrà svelata il 15 agosto a. Il modello sarà affiancato dalla berlina riprogettata, che farà il suonordamericano all’evento. Destinata a diventare la prima station wagon M5 in America, il modello seguirà le orme della berlina e avrà un propulsore ibrido plug-in che presenta un V8 biturbo da 4,4 litri come base endotermica. Ad esso è abbinata una trasmissione automatica ad otto velocità con un motore elettrico integrato. Questa configurazione consente ai modelli di avere una potenza combinata di 717 CV e 1.000 Nm di coppia. La berlina a trazione integrale può accelerare da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi, prima di raggiungere una velocità massima di 306 km/h se equipaggiata con l’opzionale M Driver’s Package.