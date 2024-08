Morbillo vaccinazione senza appuntamento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Contrariamente a quanto si pensa ilnon è un’affezione dell’infanzia. Le persone possono ammalarsi a qualunque età. E’ una malattia virale acuta altamente contagiosa e uno dei modi per evitare il contagio è il vaccino. Per questo l’Ausl Romagna ha aperto - fino al 31 di agosto - lasoprattutto per le persone più vulnerabili, ossia i bambini sotto l’anno di età, le donne in gravidanza e gli immunodepressi. Basta recarsi all’Ufficio di Igiene di via Marino Moretti 99 (quartiere Fiorenzuola). La disponibilità fa parte della campagna di prevenzione dell’Ausl che invita allagratuita anche i giovani adulti che non si sono mai vaccinati o che non hanno ricevuto almeno due dosi di vaccino indispensabili per proteggersi da questa malattia.