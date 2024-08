Meno pubblico e più privato Sanità un tanto al chilo

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 1 agosto 2024) Lapubblica italiana è al collasso, ma ci siamo mai chiesti quanto costerebbe curarsi solo nel? La Uil ha fatto i conti e il risultato è agghiacciante. Per un ricovero di bassa complessità, si va da un minimo di 422 euro a un massimo di 1.480 euro al giorno. Per l'alta complessità, si arriva fino a 1.800 euro giornalieri. Un check-up cardiologico costa da 220 a 400 euro, variando per regione, età e sesso. L'asportazione di un tumore alla mammella può arrivare a 48.400 euro in Calabria, 32.400 nel Lazio e 29.400 in Lombardia. La chirurgia pediatrica ha costi che variano da 4.300 a 11.000 euro, escludendo la parcella del chirurgo. Un'ora di sala operatoria costa in media 1.100 euro in Lombardia, 1.200 nel Lazio e 2.000 in Calabria.