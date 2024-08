Manca ancora il bomber Ma la Unahotels è solida

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024)solo una tessera nel mosaico dellaversione 2024/25 e, seguendo la strategia di mercato dichiarata fin dall’inizio dal management di via Martiri della Bettola, si arriverà alla chiusura entro i primi giorni di questo mese. Finora lo staff dirigenziale biancorosso ha svolto un lavoro egregio andando ad inserire le nuove ’figurine’ sopra lete conferme e colmando alcuni gap. Cassius Winston porterà più concretezza rispetto a Weber mentre Kwan Cheatham si presenta con maggior solidità rispetto ad un Atkins che non ha lasciato il segno se non in alcune apparizioni. Discorso a parte per il pivot; non era facile trovare uno straniero che accettasse di essere il cambio del diciannovenne Faye e, allo stesso tempo, non facesse rimpiangere Black, ma l’ex Sassari Stephane Gombauld sembra avere tutte le premesse per incastrarsi nel puzzle biancorosso.