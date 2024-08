Lukaku ha dato la sua parola a Conte

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 1 agosto 2024)sta aspettando il Napoli. Anzi,sta aspettando il suo attaccante. Ovvio che la vicenda potrà concludersi felicemente solo quando Osimhen avrà trovato una squadra con la quale accasarsi. Il Mattino, nell’edizione odierna, scrive proprio della vicenda legata all’attaccante belga. Di seguito le novità evidenziate dal quotidiano partenopeo.rifiuta l’Aston Villa “Tiene duro. Hala sua, aspetta il Napoli ma il Chelsea rischia di metterlo spalle al muro perchè, ovvio, la sua situazione non può andare troppo per le lunghe. A Londra hanno fretta e stanno per perdere la pazienza: il club ha trovato nelle ultime ore un’intesa totale con l’Aston Villa per la sua cessione e spinge perchè Big Rom inizi a sedersi per trovare un accordo sul contratto e trasferirsi a Birmingham. Il belga, per ora, ha rifiutato. E resiste.