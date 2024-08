Lorenzo Musetti fiducioso per la semifinale olimpica | Mi sento di poter vincere contro chiunque

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024)nella storia. Il carrarino è il primo italiano nella storia moderna del tennis a raggiungere le semifinali del torneo olimpico, così come è strutturato, citando chiaramente il riferimento storico del 1924 con il bronzo di Uberto De Morpurgo, l’unica medagliadel tennis italiano. A 100 di distanza, dunque, sempre a Parigi si è raggiunto un traguardo molto prestigioso. Un risultato frutto di una grandissima partita giocata e vintaAlexander Zverev, n.4 del ranking e campione olimpico di Tokyo che aveva raggiunto la Finale del Roland Garros quest’anno: “Credo di non aver mai giocato così bene nella mia carriera, o meglio di non aver mai abbinato questa qualità del tennis alla continuità di rendimento e alla professionalità del lavoro.