LIVE Canoa slalom Olimpiadi Parigi in DIRETTA | De Gennaro al comando si gioca la medaglia!

(Di giovedì 1 agosto 2024) 17:57 NE RESTANO QUATTRO! Jakub Grigar perde tempo in risalita nella porta 14 e finisce alle spalle di De! Lo slovacco è quarto in 90.21! 17:54 NIENTE DA FARE PER IL CAMPIONE OLIMPICO! Jiri Prskavec,d'oro di Tokyo, incappa in due tocchi di palina alle porte 7 e 16 e si inserisce in quinta posizione (91.74). 17:53 La giuria ha rivisto la prova dell'elvetico, gli è stata tolta la penalità da 50 secondi, ma resta comunque dietro a De. 17:51 Il primo è dietro! Martin Dougoud salta la porta 16 e incappa in 50 secondi di penalità, nulla da fare per l'elvetico. 17:49 Ne mancano sette, ci aspettano una ventina di minuti di pura sofferenza, incrociamo le dita e tratteniamo il respiro! 17:47 E' IN TESTAAAAAAAAAAAAAAA! GIOVANNI DEOOOOOOO! Prima posizione provvisoria per l'azzurro, che chiude la sua prova in 88.