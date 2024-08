L Catterton acquista la maggioranza di Kiko | chiusa l’operazione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Bergamo, 1 agosto 2024 - In riferimento a quanto già comunicato lo scorso 26 aprile, L, investitore leader a livello mondiale nel settore consumer e Percassi, gruppo leader in Europa nel settore retail, annunciano oggi il perfezionamento dell'acquisizione della quota didel capitale sociale diS.p.A, marchio italiano leader nel settore beauty. La famiglia Percassi, fondatrice del brand, continuerà a detenere una quota significativa della società, con Antonio Percassi e Simone Dominici che manterranno, rispettivamente, la carica di Presidente e Amministratore Delegato. Lvanta una significativa esperienza negli investimenti a livello globale in oltre trenta marchi nel settore beauty in tutto il mondo, tra cui Intercos, Elemis, ETVOS, Maria Nilla e Oddity, tra molti altri.