Italia-Giappone oggi in tv semifinale fioretto a squadre femminile Parigi 2024 | canale e orario

(Di giovedì 1 agosto 2024)è ladella scherma per quanto riguarda ilalle Olimpiadi di: la gara, che mette in palio la finale per l’oro, sarà visibilein tv, ecco le informazioni su. Le azzurre del ct Cerioni, vale a dire Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto con la riserva Francesca Palumbo si sono imposte nettamente sull’Egitto, avanzando così alle semifinali, dove ci sono le nipponiche come avversarie insidiose delle numero uno del tabellone. L’appuntamento con ladelal Grand Palais è fissato alle ore 14.50. COME VEDEREIN TVsarà visibile integralmente su Discovery+, visibile per gli abbonati alla piattaforma. Anche Eurosport 2,211 di Sky, visibile anche in streaming su Sky Go, NOW e anche su Dazn, trasmetterà gli assalti delle azzurre.