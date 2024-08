Inntea completa il progetto di ammodernamento di 8 gruppi idroelettrici per Italgen

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 1 agosto 2024) Onore.– azienda bergamasca tra i principali operatori nella realizzazione di soluzioni tecnologiche innovative nei settori energy, e-mobility e water treatment – hato per– società benefit attiva in Italia nel settore della produzione e trasporto di energia da fonti 100% rinnovabili – il processo di “revamping” del gruppo idroelettrico da 900 kW denominato “Possaccio” a Verbania. Con questo intervento sale a otto il numero diriqualificati infrastrutturalmente daper conto dinel corso degli ultimi 12 mesi, per una potenza complessiva di 5.079 MW in grado di produrre 13.850 MWh di energia rinnovabile, pari al consumo di 6.000 famiglie, risparmiando annualmente 6.925 tonnellate di emissioni inquinanti.