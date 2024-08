Incendio Valle | scongiurato inquinamento ma si indaga ancora

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto L’Arpac Campania rende noto che sono disponibili i risultati del monitoraggio delle fibre di amianto disperse in atmosfera nei pressi del luogo dell’divampato nella notte tra il 27 e 28 luglio scorsi nella zona residenziale diad Avellino . I dati, relativi a due campionamenti successivi di complessive 12 ore, hanno restituito risultati pari a 0,174 fibre per litro e 0,19 fibre per litro. Il decreto ministeriale 6 settembre 1994 indica un valore limite, riferito agli ambienti di vita chiusi (20 fibre al litro), al di sotto del quale non si rilevano situazioni diin atto. Per quanto rilevato nell’area antistante i prefabbricati pesanti didel comune di Avellino, non si riscontrano pertanto situazioni di pericolo né fenomeni didell’aria causati da fibre di amianto aerodisperse.