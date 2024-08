I tassi alti preoccupano Unindustria | L’Europa non ignori le difficoltà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) La rilevazione trimestrale diReggio fa emergere che la morsa dei, unita ad una congiuntura economica incerta, non migliora lo stato degli impieghi bancari. L’Osservatorio Credito di via Toschi rileva che solo l’11% delle aziende intervistate ha richiesto finanziamenti nel corso del periodo aprile-giugno ed è sempre l’11% la quota di imprese che prevedono di ricorrere alle banche nel prossimo trimestre per sostenere i propri investimenti. Lo scorso giugno il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europa ha finalmente attuato il primo attesissimo taglio deid’interesse: un timido abbattimento di 0,25%. Le aspettative di un alleggerimento degli oneri finanziari sono state soddisfatte solo parzialmente.