I drop sneaker di agosto vincono su ogni fronte

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ci siamo, iuomo più caldi dell'anno sono finalmente qui, calati in un contesto altamente caratterizzante come quello delle Olimpiadi. Lo sport - nella chiave di lettura più a fuoco - guida le scelte dei big brand nel rilasciare solo modelli puntuali dedicati alle performance atletiche servendosi di citazioni a eventi sportivi eclatanti dei loro annali. Qui lerunning e letrail ovviamente giganteggiano, ma è pur vero che anche la parte lifestyle non è da meno. Due indizi: se un paio di slipper in denim trapuntato è perfetto per godersi l'estate al massimo del relax, un'edizione da fanbase di primo livello dedicata alla serie tv fantasy più avvincente di questa stagione estiva, House of Dragon 2, in collaborazione con Merrell farà battere molte palpebre e cuori. Le scarpe da ginnastica uomo regalano sempre tantissime soddisfazioni. Anche in