Gubbio conti in regola Approvato dal Consiglio l’assestamento di bilancio

(Di giovedì 1 agosto 2024) Si è svolta ieri in seduta mista la terza seduta delcomunale sotto l’amministrazione del primo cittadino Vittorio Fiorucci. All’interno dell’assemblea il punto focale è stato quello relativo agli assestamenti dia salvaguardia degli equilibri 2024/2026. Ad introdurre ed esporre l’argomento è stato l’assessore Filippo Farneti, che ha delineato la situazione economica lasciata in eredità dalla precedente amministrazione, sottolineando l’ottimo lavoro svolto dagli uffici comunali nel presentare la documentazione necessaria, controllando che tutte le certificazioni fossero in. Dopo aver illustrato la variazione complessiva registrata tra entrate e uscite, l’assise si è concentrata sui 720mila euro di avanzo di amministrazione.