Grande Fratello l’ultima segnalazione rivela una probabile concorrente Ecco di chi si tratta

(Di giovedì 1 agosto 2024)che riguarda unacosa emerso dai socialprenderà il via da settembre in prima serata su Canale 5 e sarà condotto nuovamente da Alfonso Signorini. In attesa di scoprire ufficialmente i concorrenti che faranno parte del cast e dunque il 16 settembre varcheranno la Porta Rossa della casa più spiata d’Italia, sui social diverse segnalazioni ed indiscrezioni hanno rilasciato i primi probabili nomi. Potrebbero infatti entrare nella casa diversi ex protagonisti di Temptation Island, noti attori ed amati personaggi del mondo dello spettacolo.