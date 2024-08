Fiorentina il Colpo di Mezzanotte | Tessmann c' è Pradè lavora al dopo Nico | avanti per Gudmundsson

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Firenze, 2 agosto 2024 - Giornata di quelle importanti nel corso dell'estate. Giocata su più tavoli. Il mercato dellaè pronto a battere una serie di colpi in entrata e uscita che cambieranno radicalmente il volto della squadra a disposizione di Palladino. Confermato tutto quello che si è detto suGonzalez. L'esterno argentino è nel mirino di Atalanta e Juventus, si è capito che ha già aperto a entrambe le situazioni e quando rientrerà a Firenze (5 agosto) avrà un faccia a faccia decisivo con Daniele. Le offerte per lui saranno più o meno analoghe. Parte fissa (intorno ai 20 milioni) e contropartita tecnica. Gli orobici mettono sul piatto il cartellino di Musso, la Juventus ha da offrire quello di McKennie. Vedremo quale pista si accenderà maggiornamente, anche in base alla preferenza del 10 argentino. Sullo sfondo restano ipotesi estere.