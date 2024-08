Facciamo l’oratorio o l’asilo? I preti contro il Comune | | Atteggiamento arrogante

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Stesso terreno, due visioni diverse. Chi la spunterà? In via degli Abeti nascerà un asilo o verrà battezzatodella Comunità pastorale San Martino, San Paolo e Torraccia? Il sindaco Andrea Biancani ha deciso per il primo ed è tutto predisposto per partire con i lavori da 2 milioni di euro per un asilo nido da 90 posti. L’arcivescovo Sandro Salvucci, in una lunga lettera inviata al Consiglio comunale opta per realizzare il secondo e auspica, vivamente, un ripensamento dell’amministrazione comunale. Se ieri abbiamo pubblicato parzialmente la missiva dell’arcivescovo, oggi accogliamo la lettera dei parroci della Comunità Pastorale in mobilitazione, don Michele Rossini, don Lorenzo Volponi e don Alberto Levrini.