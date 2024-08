Elezioni Usa Trump porta il tema dell’identità razziale in campagna elettorale | Kamala Harris era indiana ma ora è diventata nera

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ha scelto il palco della più potente associazione di giornalisti neri d’America per attaccaresul modo in cui negli anni ha parlato delle sue origini afroamericane, nei giorni in cui la sua avversaria è impegnata in incontri con alcune imnti confraternite di colore del paese. In cerca di voti della comunitàDonald, l’uomo che da presidente fece propria la teoria complottista secondo cui Barak Obama sarebbe nato in Africa, ha deciso di affrontare ildella candidata democratica nellaper le presidenziali del 5 novembre. Secondo molti era solo questione di tempo e ieri è accaduto. La prima donna di colore candidata alla Casa Bianca, in un paese nella cui storia non ci sono donne e un solo presidente di colore, è finita per le sue origini nel mirino del tycoon newyorkese.