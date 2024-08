Chiesa l’Inter c’è eccome! Strategia Marotta per soffiarlo alla Juventus

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 1 agosto 2024) Bisogna sempre stare attenti al nome diper. L’attaccante dellacontinua a non definire il suo futuro e questo può favorire l’inserimento di, che già l’aveva portato in bianconero. Ne parla Sport Mediaset. LO SCENARIO – C’è una persona che può portare Federicoale si chiama Giuseppe. I due non si sono incrociati, visto che l’attaccante arrivò due anni dopo il passaggio aldi quello che ora è diventato il presidente della società. Ma il gradimento da parte sua c’è, tanto che non ha cancellato il nome e lo sta tenendo fra le ipotesi di mercato.è in bilicoe propriopuò essere una soluzione. Non certo per l’immediato, ossia nel mese di trattative che mancano prima della chiusura del 30 agosto, ma fra undici mesi. Perché il suo contratto scade il 30 giugno 2025.