Case in affitto c' è chi ride e chi piange

(Di giovedì 1 agosto 2024) Sono una web developer di 27 anni e abito fuori casa da 17. All’età di 10 anni sono andata a studiare in Toscana. Ho frequentato l’università a Perugia e ho lavorato in Umbria. L'esperienza bolognese è la più amara. Ho cercato un alloggio per lavoro. Appena ho iniziato la ricerca mi sono imbattuta in una tragica realtà: proposte di alloggio su un divano a 450€ al mese, no stanza singola, no doppia, no letto nel soggiorno ma un divano. Poi stanze doppie a 600€ al mese, singole a 900€. Molte città italiane, anche universitarie come Torino, hanno accettato il canone concordato. Cara Bologna, un tempo sarai anche stata dotta, grassa e rossa ma oggi sei solo cara. Valentina Cortese Risponde Beppe Boni L'impennata del turismo a Bologna ha portato ricchezza ma anche qualche disagio.