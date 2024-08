Casa Istat | quasi un’abitazione su tre non è occupata

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 1 agosto 2024) Roma, 1 ago. (askanews) –su tre non èe più della metà è stat costruita nella seconda metà dello scorso secolo. Lo sottolinea l’che ha diffuso il censimento delle abitazioni al 2021. In particolare, nelle Isole il 34,9% delle abitazioni risulta non, segue il Sud Italia con il 32%. Più contenute le percentuali al Nord-est (23,1%) e al Nord-ovest (26%). Nel decennio 2011-2021 l’incremento delle abitazioni occupate più alto è stato nell’Italia Centrale (+8,6%), quello più basso nelle due Isole maggiori (+5,5%). La parte più ampia del patrimonio abitativo italiano – fa notare l’– è rappresentata dalle abitazioni costruite nel periodo 1961-2000: sono20 milioni e corrispondono al 56,3% del totale delle abitazioni.