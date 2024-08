Cade in un dirupo e si inventa una sparatoria per farsi soccorrere rapidamente

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ieri, mercoledì 31 luglio, un uomo stava camminando lungo via Frigola nella frazione Perego di La Valletta Brianza, piccolo comune di 4.000 abitanti in provincia di Lecco. Deve aver messo il piede in fallo per poire in una scarpata. Dopo la caduta ha contattato il numero delle emergenze dell’1-1-2,ndo però una storia di sana pianta: ha infatti raccontato che era caduto nella scarpata per scappare da una. La scoperta della storiata Ai soccorritori giunti sul posto l’uomo ha raccontato che alcune persone lo stavano inseguendo e gli avevano anche sparato contro, per questo motivo nella fuga sarebbe poi scivolato giù nella scarpata. Sul posto sono sopraggiunti anche i carabinieri che, dopo una prima perlustrazione della zona, non hanno rivenuto alcun bossolo né colpi d’arma da fuoco, e hanno dunque fatto domande più incalzanti all’uomo.