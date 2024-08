Bellaria scontro in consiglio sull’ex fornace e su via Roma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) La questione del parco dell’exditorna incomunale. A sollevare il tema nell’ultima seduta, con un’interrogazione, è stato il gruppo di Giovanardi Obiettivo comune. La lista di Giovanardi ha chiesto spiegazioni "sulle risorse utilizzate per l’acquisto del manto a rotoli" e anche "del perché si sia preferito questo metodo alla semina". A rispondere ci ha pensato il vicesindaco Francesco Grassi (in foto): "A marzo, grazie a un finanziamento regionale, potevamo impiantare nel parco gli attrezzi della palestra. Ma secondo noi andava costruito un contesto ‘verde’ intorno. Purtroppo i lavori si sono protratti fino ad aprile e non potevamo piantare un nuovo manto erboso in quel periodo. Restava un’unica soluzione: installare i rotoli d’erba sul terreno". Il vicesindaco sottolinea: "Siamo riusciti a comprare il nuovo manto a 5,76 euro a metro quadro.