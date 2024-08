Alessandro Pepè saluta Monza Sarà procuratore capo a Verbania

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024) Manca solo la ratifica del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura in autunno, ma la nomina dello storico pm monzesediè già stata proposta all’unanimità. Dopo un quarto di secolo lasceràil sostitutooriginario di Rosarno, sbarcato in Brianza nel giugno del 2000. Entrato in magistratura nel ‘91, per 8 anni ha svolto l’incarico di giudice a Vercelli e poi a Lamezia Terme. È entrato poi a far parte della Procura di, città che è diventata casa sua, tanto che non ha intenzione di traslocare definitivamente dopo la nomina adella Procura di. La pensione è ancora lontana eaveva voglia di cambiare. Tanto che aveva già accettato di svolgere un periodo comefacente funzione a Lecco.