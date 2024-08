Al via il torneo di tennis Lucio Montecchiani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Presentato a palazzo Oliva, ilOpen Femminile di"Memorial" in programma da domani al 18 agosto nei campi del Circolodi Sassoferrato in via Rulliano. "Ilopen è nato nel 2016 – ha ricordato il presidente della AsdSassoferrato, Sandro Marcellini alla presenza del sindaco Maurizio Greci e dell’assessore allo Sport, Silvia Franzese - ed è sempre cresciuto. Da due anni è soltanto femminile – continua il presidente - e grazie all’alto montepremi, partecipano atlete di altissimo livello provenienti da tutta Italia, alcune delle quali con punti conquistati sul circuito Wta".