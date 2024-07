Wwf il primo agosto è l' Overshoot Day 2024 della Terra

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ilscatta l'EarthDay, il giorno del sovrasfruttamentocalcolato ogni anno dal Global Footprint Network, che indica come in soli 7 mesi l'umanità abbia già utilizzato ciò che laimpiega 12 mesi per rigenerare. A livello globale stiamo consumando l'equivalente di 1,7 Pianeti all'anno, cifra che potrebbe arrivare nel 2030 a due pianeti sulla base delle tendenze attuali. Lo rende noto il Wwf Italia. L'EarthDay si calcola dividendo la biocapacità del Pianeta (la quantità di risorse ecologiche che laè in grado di generare in quell'anno) per l'impronta ecologica dell'umanità (la domanda delle nostre società per quello stesso anno) e moltiplicando tutto per 365, i giorni di un anno.