ULTIM’ORA | È tutto vero Shane McMahon e Tony Khan si incontrano in segreto!

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Dopo mesi di rumors, finalmente c’è prova e conferma di una trattativa storica:ha recentemente avuto un incontro(che poi non si è rivelato tale) con, confermando quindi le speculazioni su potenziali collaborazioni. Il meeting ha avuto luogo lunedì 29 luglio 2024 in un ufficio di un aeroporto privato di Arlington. Sean Ross Sapp di Fightful ha confermato l’incontro, riferendo chehanno discusso delle “possibilità di andare avanti”. Sembra che questo sia il loro primo incontro, poichési era detto disponibile a parlare con, ma non ne aveva mai avuto l’opportunità. Intenzioni chiare sin dall’inizioha recentemente espresso la volontà di lavorare con, spendendo parole di stima.