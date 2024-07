Temptation Island altro che rottura i due ex beccati insieme | Dopo pochi giorni

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Tra due protagonisti didi questa edizione non sarebbe davvero finita: sono stati avvistatifa. L’edizione didi quest’anno ha regalato tante emozioni: le sette coppie che hanno preso parte al viaggio dei sentimenti hanno capito molto sulla loro storia d’amore, ma per la maggior parte di queste non è finita nei migliori dei modi. Una ex coppia del programma è stata avvistata– foto facebook@- cityrumors.itA supportarli, come sempre è stato, il conduttore Filippo Bisciglia. In ogni caso, questa non sarà l’unica edizione: a settembre il presentatore tornerà con i suoi falò e tornerà nuovamente ad accompagnare altre coppie. Quest’estate hanno partecipato Lino e Alessia, Martina e Raul, Vittoria e Alex, Christian e Ludovica, Gaia e Luca, che hanno deciso di lasciarsi definitivamente.