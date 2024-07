Taxi le sigle | Riprenda il dialogo E c’è chi chiede le dimissioni dell’assessora Orioli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Bologna, 31 luglio 2024 – “Siamo qui perché vogliamo ricreare le corrette relazioni sindacali con il Comune. Ma se qualcosa si è rotto, non è certo per colpa nostra, che del nuovo bando abbiamo saputo dai giornali”. Tutte insieme, le associazioni di categoria e lesindacali deihanno incontrato la stampa per argomentare meglio il grande strappo, quello che vede il settore continuamente in lotta contro il Comune – l’ultimo sciopero venerdì scorso, due ricorsi sono al Tar e impugnano proprio l’ultimo mando – e Palazzo d’Accursio che continua a tirare dritto senza concedere nulla ai tassisti. Si fa come dice l’amministrazione, il muro contro muro è conclamato e tale sarà ancora per mesi. Stamattina i tassisti hanno toccato diversi argomenti, e c’è stato anche l’atteggiamento “politico” del Comune.