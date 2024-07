Spero finisca il teatrino Maika di Temptation Island attacca Alessia Pascarella Ma c’è la replica | Quando il soggetto è zero l’offesa è nulla

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Nessuna tregua perRandazzo. Le due protagoniste diproseguono il loro battibecco a distanza. Al centro della polemica ci sarebbe la nuova relazione tra l’ex della ragazza napoletana, Lino Giuliano, e la tentatrice. Dopo le continue provocazioni,ha deciso di esporsi direttamente nelle risposte al box domande di Instagram. A causare la reazione di Randazzo è stato, in particolare, il soprannome che le ha datodurante la trasmissione, ovvero Totò. E adesso molti fan utilizzano questo nomignolo per stuzzicarla. Alla fine, la reazione è arrivata: “Mamma mia, basta, non fa più ridere – scrive, irritata,-. Mi sembrate una massa di pecoroni, uno dietro ad un altro. Personalità, dai”. Eun utente gli chiede se si fosse offesa, la tentatrice risponde: “No, doveva purrsi a qualcosa in un momento di rabbia.