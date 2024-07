Serie a2 Rivoluzione Cantù Ma all’appello manca il secondo Usa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La Pallacanestroè pronta per la stagione 2024/25 con una squadra profondamente rinnovata. Il cambiamento è partito dall’alto, con l’addio del ds Fabrizio Frates e la gestione dell’area sportiva affidata al gm Sandro Santoro. Tra i giocatori, solo tre conferme: il capitano Filippo Baldi Rossi (nella foto), Riccardo Moraschini, che tornerà a fine settembre dopo l’infortunio, e Christian Burns. Per il ruolo di playmaker, Andrea De Nicolao arriva da Venezia, affiancato dall’ex Forlì Fabio Valentini. L’esperto Tyrus McGee sarà la nuova guardia, con Matteo Piccoli come sostituto. Sono partiti Lorenzo Bucarelli e Stefan Nikolic, sostituiti rispettivamente da Joonas Riismaa (finlandese ex Brindisi) e Luca Possamai. Rimane solo un ultimo tassello da aggiungere, ungiocatore straniero, per completare il roster.