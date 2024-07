Scomparsa del piccolo Domenico come e dove lo hanno trovato | Lo sguardo spaventato

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Nella serata di martedì 31 luglio è stato riin buone condizioniGallo, il bimbo di due anni scomparso a Locorotondo, in provincia di Bari dalla abitazione della sua famiglia in campagna. Tutto il paese si era mobilitato per ritrovarlo dopo che i familiari avevano dato l’allarme e diffuso la foto del, diventata virale anche sui social. “Con grande sollievo e gioia vi informiamo che il bambino è stato risano e salvo“, ha annunciato ieri sera su Facebook il sindaco di Locorotondo, Antonio Bufano. “Desideriamo esprimere la nostra profonda gratitudine a tutti voi per la straordinaria solidarietà e il supporto dimostrato durante queste ore di apprensione. La risposta della nostra comunità – si legge ancora nel post – è stata eccezionale. Grazie a tutte le televisioni i giornalisti che ciaiutato in questa triste giornata finita a lieto fine.