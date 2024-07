Saturnia Film Festival | al via oggi la settima edizione

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 31 luglio 2024): al vialaTutto pronto per ladelitinerante organizzato dall’associazione culturale ARADIA PRODUCTIONS sotto la presidenza di Antonella Santarelli e la direzione artistica del regista Alessandro Grande, il cui programma è stato presentatonell’ambito di una conferenza stampa. In programma dal 31 luglio al 4 agosto 2024,si svilupperà in cinque giorni che coinvolgeranno le piazze dei borghi più belli della Maremma trasformandole in arene a cielo aperto dove ogni sera si alterneranno le proiezioni dei lungometraggi e cortometraggi in concorso alla presenza degli ospiti, con un focus sempre rivolto a cinema emergente e territorio.