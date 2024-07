Rapine e botte ai passanti in centro giovanissimi indagati | uno arrestato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Siena, 31 luglio 2024 – Non è la prima volta che gli Orti del Tolomei, pienostorico, il fazzoletto verde che sovrasta il posteggio Il Campo, è teatro di eccessi. Scritte sui muri, bottiglie spaccate e feste improvvisate. Liti e discussioni che, comunque, non avevano raggiunto il livello di guardia. Quanto accaduto domenica 7 luglio ha invece superato il limite, secondo gli investigatori. L’intervento della polizia – poco prima delle 23 in una città svuotata di senesi anche se in tanti alle 19 avevano assistito all’estrazione a sorte delle Contrade dell’Assunta – aveva attratto l’attenzione. Oggi si scopriranno i dettagli di quanto avvenuto quel giorno e, probabilmente, anche in altre circostanze ad opera di alcuni adolescenti – tre minorenni ed uno invece maggiorenne – di Siena e dintorni. Anche della Valdelsa.