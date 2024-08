R I P D – Poliziotti dall’aldilà | esiste un sequel? Trama cast e curiosità

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di mercoledì 31 luglio 2024) “R.I.P.D. –” è un film del 2013 che sebbene non abbia riscosso un grande successo di critica, ha comunque guadagnato una certa notorietà per il suoe il suo stile visivo unico. R.I.P.D. –Ladi “R.I.P.D. –” ruota attorno al detective Nick Walker (Ryan Reynolds), ucciso durante un’operazione di polizia. Dopo la morte, Nick si ritrova reclutato nel Dipartimento Rest In Peace (R.I.P.D.), un’agenzia dell’aldilà incaricata di catturare le anime sfuggite alla luce, conosciute come “Deados”. Viene affiancato dal veterano Roy Pulsipher (Jeff Bridges), un burbero sceriffo del vecchio West. Insieme, i due devono affrontare un complotto sovrannaturale che minaccia di scatenare un’apocalisse sulla Terra.