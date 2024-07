Quando il pallone è motore di inclusione Baudinelli fa crescere i giovani migranti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) È in piena fase di preparazione il progetto ‘Rete’ della Figc con il coinvolgimento dei Centri Sai che accolgono i rifugiati minori di tutta Italia. L’iniziativa di carattere sociale è destinata aicon l’obiettivo disociale tramite il calcio quale strumento di integrazione. Il referente regionale del progetto, il professor Pier Giorgio, in collaborazione con gli educatori, ha iniziato gli interventi tecnici, formativi ed educativi settimanali deiminori per soddisfarne le esigenze non solo tecniche. Per la Liguria hanno aderito la coop sociale ‘La Casa sulla Roccia’ di via Cantarana e l’Associazione Mondo Nuova Caritas di via 15 Giugno. Il format prevede una fase di gioco regionale (9 contro 9) una interregionale e una fase finale nazionale.