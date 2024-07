Partita del cuore vip in campo La ’Lunisiana Soul’ di Zucchero sfida la Nazionale dei cantanti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Torna la “del“ tra Lunisiana Soul, la squadra capitanata daFornaciari, e lache raccoglierà fondi a favore dell’Associazione lunigianese disabili e della Fondazione ’Il domani dell’autismo’. L’appuntamento è per martedì 20 agosto alle 20.45 allo Stadio Lunezia di Pontremoli, organizzato in collaborazione con il Comune di Pontremoli, la Pro Loco e il Centro Lunigianese di Studi Giuridici. L’ evento riprende dopo una pausa di qualche anno, per iniziativa diFornaciari e prosegue nelle sue finalità benefiche attraverso la solidarietà dei personaggi dello spettacolo.