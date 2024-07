Parigi 2024 ‘Two is megl the one’ | Paltrinieri-Fiamingo e un amore da podio

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 31 luglio 2024) (Adnkronos) – “Two isthe one”. Questo il messaggio che accompagna la foto postata su Instagram da Gregorioin cui mostra l’ultima medaglia conquistata a(bronzo negli 800 stile libero). Insieme a lui c’è Rossella, oro nella spada femminile con Giulia Rizzi, Mara Navarria e Alberta Santuccio. I due azzurri stanno insieme da tempo, dal 2021. Subito dopo aver vinto la medaglia di bronzo, l’azzurro aveva scherzato: “Se ho sentito Rossella? Le ho mandato 10 messaggi ma non mi ha risposto non vedo l’ora di stare al villaggio e vederla”. Tra le storie di Instagram anche un fermo in cui i due fidanzati sorridenti condividono in video le loro medaglie. Classe 1994, nato a Carpi (Modena),vanta 2 primati europei (800 stile libero e 1500 stile libero) e due italiani.