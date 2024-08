Olimpiadi Ceccon distrugge i Giochi francesi | Una follia così

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Thomasha fallito l’appuntamento con la sua seconda finale olimpica nel dorso. Dopo lo straordinario oro nei 100 metri, l’atleta azzurro è stato eliminato nei 200 metri con il nono tempo, il primo tra gli esclusi. In semifinale,non ha dato ciò che ci si aspettava, cedendo soprattutto nel finale. Nessuna recriminazione da parte sua, ma nelle dichiarazioni post gara, l’azzurro ha lanciato qualche frecciata alla vita nel Villaggio Olimpico: “Si mangia male, fa caldo e non c’è l’aria condizionata. Molti atleti si spostano e se ne vanno”. La semifinale amara In semifinale,non è riuscito a prendersi oltre il quarto posto nella propria batteria, venendo poi superato nella seconda semifinale che lo ha relegato al nono tempo.