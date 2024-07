Maika su Alessia | Non mi piace teatrino mai parlato con lei

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 31 luglio 2024)Randazzo ePascarella molto probabilmente a settembre dovranno convivere sotto lo stesso tetto nella Casa del Grande Fratello e ieri la tentatrice ha preparato il terreno ad autori e Alfonso Signorini ammettendo via social di non apprezzare l’ex di Lino Giuliano. “Cosa penso di? Non mi. Ma nonostante stia continuando a mandare frecciatine e ad insultare, non ho nulla contro di lei. Sono abbastanza matura da comprendere che da donna ferita è normale una reazione simile. Detto ciò, spero finisca presto questoe ognuno viva felicemente la propria vita”. In merito a quando durante Temptation Island l’ha chiamata “Totò col caschetto”,ha commentato: “Non mi sono sentita offesa, doveva pur attaccarsi a qualcosa in un momento di rabbia. D’altrone..“. Un soprannome che purtroppo si porta dietro tutt’ora. “Mamma mia basta. Non fa più ridere raga.