Intesa Sanpaolo l’opzione segreta che ti apre un mondo | funzionalità unica

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 31 luglio 2024) È finalmente arrivata la soluzione a uno dei tanti crucci dei correntisti vacanzieri: ecco di cosa si tratta. Con l’estate ormai entrata nel vivo e (per molti di noi) le valigie pronte alla partenza, è tempo di pensare a come gestire i soldi in vacanza. Portare con sé denaro contante – soprattutto oltre una certa soglia – è spesso una fonte di preoccupazione. Mentre sempre più persone scelgono di usare le carte di credito per risolvere il problema, c’è ancora chi preferisce le vecchie e affidabili banconote Molti viaggiatori evitano i pagamenti elettronici per non pagare elevate commissioni. (Cityrumors.it)Tra le principali preoccupazioni dei titolari di carte di credito e di debito c’è la difficoltà di trovare sportelli ATM all’estero, il che naturalmente rende complicato il prelievo di contante.