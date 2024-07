Inflazione Istat | a luglio risale a +13% annuo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Milano, 31 lug. (askanews) –in risalita. Secondo le stime preliminari diffuse dall’, nel mese di2024 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei Tabacchi, aumenta dello 0,5% su base mensile e dell’1,3% su base annua, da +0,8% del mese precedente. Tale accelerazione, spiega l’, riflette l’attenuarsi della flessione su base tendenziale dei prezzi dei Beni energetici (-4,1% da -8,6% di giugno), a causa sia della componente regolamentata sia di quella non regolamentata. Di contro, nel settore alimentare i prezzi dei prodotti non lavorati, come anche quelli dei beni lavorati, evidenziano un’attenuazione della loro crescita in ragione d’anno, che contribuisce al rallentamento del tasso di crescita dei prezzi del “carrello della spesa” (+0,8% da +1,2%). A, l’di fondo rimane stabile a +1,9%.