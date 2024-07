Il sogno olimpico di Giorgio Remuzzi | in bici fino a Parigi per la gara di ciclismo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 31 luglio 2024)ha 31 anni, è di Bergamo e ha un obiettivo: arrivare, per assistere allain linea disu strada delle Olimpiadi in programma il 3 agosto. Ma non ci vuole arrivare in treno, o in aereo o in macchina, bensì incletta. È partito da Torino il 24 luglio e da una settimana sta pedalando sulle strade italiane (poche) e francesi (tante), macinando decine di miglia quotidianamente per coprire nel giro di 10 giorni gli 800 chilometri che separano la città che ha chiamato “casa” negli ultimi 5 anni e la capitale francese, sede dei Giochi. Nel capoluogo piemontese ci è arrivato (e ci è rimasto) per ragioni professionali, maè bergamasco. Da settembre tornerà nella sua terra per iniziare un nuovo lavoro nell’ambito del marketing sportivo, dopo aver terminato l’ultima esperienza ormai un mese fa.