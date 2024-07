Gli autovelox sequestrati | Multa si può chiedere rimborso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) "Disponendo il sequestro preventivo di apparecchiature in tutt’Italia, il giudice delle indagini preliminari di Cosenza non ha fatto altro che applicare la legge per un problema che in realtà riguarda tutt’Italia. Ed è la scoperta dell’acqua calda". Non si mostra stupito l’avvocato Fabio Capraro sui primi esiti dell’inchiesta che ha disposto lo spegnimento degliin diverse città tra cui Reggio, dov’è scattato a Codemondo (in via Teggi) e a Masone (in via Emilia). L’indagine riguarda la Sicursat srl, con sede a Genova, per la quale la Procura di Cosenza ipotizza la frode nelle pubbliche forniture. Si contestano sia la mancanza di omologazione, sia l’assenza del prototipo del sistema di rilevamento.