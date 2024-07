Giulio Fratini ed Elisabetta Gregoraci stanno insieme ma lei bacia Alessandro Basciano

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 31 luglio 2024)da un paio d’anni a questa parte fanno coppia fissa e nonostante un decennio d’anni di differenza l’amore fra loro andrebbe a gonfie vele. Questo, almeno, è quello che ha confessato la nuova conduttrice Rai fra le pagine del settimanale Chi. “Conva tutto bene, da questo punto di vista sono noiosa, è così da due anni. Se sono per la famiglia allargata? Ancora è presto per parlarne, è un passo che va fatto con i tempi e i modi giusti per me. La mia relazione e la mia famiglia sono due componenti che fanno già parte della mia vita e che già convivono”. Insomma, per adesso nessun nuovo figlio. L’intervista cheha rilasciato al settimanale Chi è uscita in edicola questa mattina in contemporanea al nuovo numero di Diva & Donna dove in copertina c’è proprio la conduttrice ma con un altro ragazzo.