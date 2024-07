Gasparri la Lega chiede tempo sul voto per il Cda Rai

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) "Sulla questione della Rai il gruppo del Pd si è espresso contro la calendarizzazione delper il Cda", mentre "laha detto di voler riflettere e di non essere pronta a dare l'assenso. Io ho ricordato che la procedura è complessa e, al di là delle dichiarazioni gladiatorie, prevede vari passaggi. Il Senato vota 2 componenti, la Camera altri 2 e il Consiglio dei ministri ne designa altri 2. Poi si riunisce il Consiglio di amministrazione della Rai per procedere ad un secondo adempimento che non si può fare in 5 minuti. Deve eleggere il proprio Amministratore deto e indicare il presidente che deve essere sottoposto aldella Commissione di vigilanza che deve dare una sua eventuale approvazione a 2/3 di maggioranza. Una cosa che non si può fare in un quarto d'ora. Laha mostrato la necessità di riflettere. Il Pd si è espresso contro.