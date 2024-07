Forza Italia divisa Stella fa da paciere | Ma le posizioni restano inalterate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Un lungo confronto, chiuso sostanzialmente con quella che ha tutte le sembianze di una tregua armata, con l’obiettivo primario di non danneggiare il partito, dopo le esternazioni dei giorni scorsi che avevano portato alla luce i contrasti in particolare tra la capogruppo in consiglio comunale Lorenza Bondi e Sara Pugliese, commissario comunale del partito. Nel tardo pomeriggio di ieri è stata diffuso un comunicato proprio per evitare dichiarazioni divergenti dopo la riunione con il coordinatore regionale Marco, il vice Roberto Berardi, il coordinatore Alessandro Pallassini, l’assessore Lorenzo Lorè e ovviamente Bondi e Pugliese.