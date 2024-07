Caso Toti | Ermini lascia la direzione del Pd ma rimane nel Cda del gruppo Spinelli

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Davidenonil Consiglio di amministrazione della holding di Aldo, l’imprenditore arrestato insieme a Giovannied accusato di avere elargito contributi all’ex governatore in cambio di favori per le concessioni portuali. L’ex parlamentare del Pd ed ex vicepresidente del Csm non rinuncia all’incarico ma abbandona lanazionale del Pd.e la telefonata a Bonaccini E’ lo stessoa raccontare la decisione, che non cambia nulla in tdi opportunità. “Stamani durante una telefonata con il presidente del Pd Stefano Bonaccini gli ho manifestato il mio sincero stupore e la mia amarezza per le strumentalizzazioni che sono state fatte e che continuano sul mio ruolo nellanazionale” scrive l’ex numero due di Palazzo dei Marescialli. LEGGI ANCHE Il dementra nel Cda di: il risvolto incredibile dell'inchiesta