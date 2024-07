Cartoline da Marzocca dove l’effimero prende forma

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L’indirizzo è il mare. Costa adriatica, tra Senigallia e Ancona, per la precisione a 278 chilometri del demanio marittimo. Un luogo sospeso, senza tempo, come se geografia e storia avessero cristallizzato indi piccoli ciottoli lisci e piatti il lungomare di paese, in un’idea di vacanza lenta e famigliare, fatta di bagni, sole, sale e riposo. Questa è, a pochi chilometri da Riccione, a cinque minuti di treno da Senigallia e a trenta da Ancona, eppure distante anni luce dall’intrattenimento delle vacanze estive contemporanee. Lì, su quella spiaggia di sassi chiari di, va in scena la manifestazione cheil nome dal luogo, “Demanio Marittimo Km 278”: dodici ore di incontri, progetti, visioni, a proposito di arte, architettura e design.