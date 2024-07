Canottaggio sarà finale B per Comini e Codato nel due senza alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Non c’è storia per l’Italia del due. Davidee Giovanninon saranno nella gara per le medaglie della specialitàdi Parigi: gli azzurri sono costretti allaB con Nuova Zelanda, Germania, Sud Africa, Lituania e Stati Uniti, con un settimo posto come massima aspirazione Partenza illusoria degli azzurri, che dopo 250 metri in linea iniziano già a perder contatto dai propri punti di riferimento, passando al quarto di gara con oltre due secondi e mezzo di ritardo dall’Irlanda, piazzata nelle acque di fianco. Ma non basta avere un punto di riferimento abbastanza rapido per poter dire la propria in questa semi, con Irlanda, Gran Bretagna e Romania che stazionano avanti e la Nuova Zelanda sorniona in attesa di un attacco.